Österreich: Turbostart ins Autojahr 2025

Bei vollelektrischen Autos gab es im Jänner ein Plus von mehr als einem Drittel

Der heimische Autohandel darf sich über einen Turbostart ins Jahr 2025 freuen: Im Jänner wurden 20.448 Pkw neu zugelassen – ein Plus von 16,5 Prozent gegenüber Jänner 2024. Das teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Damit ist der heurige Jänner der stärkste Jahresauftakt seit dem Pandemiejahr 2020.

Bemerkenswert ist, dass es bei den vollelektrischen Autos einen sehr viel stärkeren Zuwachs (plus 35,4 Prozent/3822 Stück) gegeben hat. Das hat vor allem drei Gründe: Erstens sind die Importeure heuer dazu gezwungen, deutlich mehr E-Autos als noch im Vorjahr zu verkaufen, um die strengeren EU-Flottengrenzwerte (93,6 Gramm CO2 je Kilometer und Pkw) zu erreichen und Strafzahlungen zu vermeiden. Daher gibt es Preisnachlässe, Aktionen und Boni. Dazu passt, zweitens, dass insbesondere die europäischen Hersteller immer mehr günstige E-Autos für die breite Masse auf den Markt bringen – und die Kunden beherzt zugreifen.



E-Autos: Fördertopf ist leer



Und schließlich drittens wurden viele E-Autokäufe kurzfristig vorgezogen, um nur ja noch in den Genuss der staatlichen Förderung in der Höhe von 3000 Euro zu kommen (2400 Euro gibt’s ja nach wie vor vom jeweiligen Importeur).

Das Vorziehen war klug, denn der Fördertopf, der bis 31. Mai 2025 reichen sollte, ist bereits jetzt leer. Und die Zukunft dieser Förderung steht in den Sternen, da es keine neue Regierung gibt

