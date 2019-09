Österreich: Preise für Brot EU-weit am zweithöchsten

Das teilte die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mit. Demnach liegt der heimische Preisniveauindex für das Jahr 2018 bei 135. Auch Luxemburg und Finnland (beide 127) liegen deutlich über dem EU-weiten durchschnittlichen Preisniveauindex von 100.

Spitzenreiter ist Dänemark (152): Dort ist Brot und Getreide dreimal so teuer wie in den EU-Ländern mit den niedrigsten Preisen. Am günstigsten sind die Waren in Rumänien (54), Bulgarien (62) und Polen (68).