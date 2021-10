Im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktreform wird die Zumutbarkeit diskutiert. Wie berichtet, sammelt Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) gerade Beispiele, was in anderen Staaten funktioniert und welche Hebel nicht greifen. Ein internationaler Vergleich unter den OCED-Ländern zeigt nun, dass Österreich in der ersten Phase der Arbeitslosigkeit weniger streng ist als andere Länder. Gegenüber Langzeitarbeitslosen mit Notstandshilfe ist Österreich hingegen etwas strenger als die meisten Länder.