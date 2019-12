Österreich ist weltweit der zweitstärkste Ski-Absatzmarkt

Rechtzeitig zum ersten Höhepunkt der Wintersaison hat der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs (VSSÖ) die jüngsten Marktdaten veröffentlicht: So wurden in der abgelaufenen Saison fast 433.000 Paar Ski in Österreich verkauft.

Damit ist Österreich der zweitgrößte Absatzmarkt weltweit – nach den USA (636.600) und vor Frankreich (414.000). Das weltweite Wachstum lag bei 17 Prozent auf 3,7 Millionen Paar Alpinski (inklusive Tourenski). In Österreich konnte der Absatz um 4,2 Prozent gesteigert werden.

Nicht nur beim Absatz, auch in der Produktion ist Österreich stark: Nach Angaben der Skiindustrie kommen die vier Marken Atomic, Blizzard, Fischer und Head auf einen Weltmarktanteil von 60 Prozent. Drei von fünf gekauften Skipaaren kommen inzwischen im Verleih zum Einsatz.

Mit Ski-Sets und -schuhen macht der Sporthandel nach den VSSÖ-Zahlen 13,4 Prozent seines Geschäfts. Die durchschnittlichen Preise für Ski-Sets sind leicht gestiegen, der Preis für Skischuhe gab von 220 auf 180 Euro deutlich nach.

Für den VSSÖ bleibt Österreich eine Skination: Ein Drittel der Österreicher steht zumindest ab und zu auf Skiern. Auf den Pisten kommen aber zwei Drittel der 51,8 Millionen Fahrer aus dem Ausland.

Abseits davon sind deutlich mehr Tourengeher unterwegs: So wurden in der jüngsten Saison mehr als doppelt so viele Touring-Skischuhe verkauft als noch vor zwei Jahren. Die Erzeugervereinigung geht von 600.000 bis 700.000 Skitourengehern in Österreich aus.