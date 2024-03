"Österreich ist ein Land der Hämmer"

"Vorsichtig optimistisch" für das Geschäftsjahr 2024 zeigt sich Franz Koll, Vorstandschef der Heimwerkerkette 3e mit Zentrale in Wels: "Es schaut gut aus, was auch mit dem warmen Wetter zusammenhängt." 2023 sei für die Branche schwierig gewesen. Während der Coronakrise sei die Nachfrage außerordentlich gut gewesen, zum Teil habe es Vorziehkäufe gegeben. Auch das habe sich 2023 bemerkbar gemacht. Dazu komme die Krise in der Baubranche, die auch auf die Händler durchschlage. Das von der Bundesregierung angekündigte Wohnbaupaket stimme zuversichtlich: "Der Handwerkerbonus wird der Branche helfen."

3e mit seinen Vertriebskonzepten "Let’s Doit", "Bad&Co" und "IPM" hat 328 Mitgliedsbetriebe in 13 Ländern. Der Umsatz lag im Vorjahr bei 711 Millionen Euro (davon 501 Millionen in Österreich), ein Rückgang von 3,2 Prozent. Mehr als 10.000 Mitarbeiter sind beschäftigt (119 in der Welser Zentrale). Beim Umsatz erwartet Koll heuer eine Seitwärtsbewegung.

Das Geschäft wird rund zur Hälfte mit Privat- sowie mit Gewerbekunden erzielt. Die Kunden würden zum Teil verstärkt zu günstigeren Produkten greifen, es sei ein erhöhtes Interesse an den Eigenmarken zu bemerken, sagte Koll am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Linz. Gerade Menschen, die viel zu Hause und im Garten selbst erledigten, würden aber zu qualitativ hochwertigeren Geräten und Werkzeugen greifen.

Neun Werkzeuge je Haushalt

80 Prozent der Österreicher sagen, dass es wichtig sei, zu Hause selbst Hand anzulegen: "Wir sind ein Land der Hämmer", sagt Koll. 40 Prozent der Österreicher sehen sich als kompetente Handwerker, ein Drittel vertraut lieber den Profis: Das sind Ergebnisse einer Umfrage unter 1025 Befragten, die der Linzer Marktforscher Imas im Auftrag von "Let’s Doit" durchgeführt hat. Im Schnitt sind neun Werkzeuge in einem Haushalt vorhanden, am meisten verbreitet ist der Hammer (83 Prozent). Ein Werkzeug wird im Schnitt nach 7,5 Jahren getauscht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.