Österreich hat die dritthöchste Staatsquote Europas

In absoluten Zahlen gemessen haben sich die Staatsausgaben innerhalb der vergangenen 20 Jahre von 113,3 Milliarden Euro auf 225,7 Milliarden Euro nahezu verdoppelt, bei einer Teuerung von rund 45 Prozent, teilte der wirtschaftsliberale Think-Tank Agenda Austria mit.

Die Staatsquote, also die Staatsausgaben gemessen am BIP, beträgt in Österreich 55,9 Prozent. Der EU-Durchschnitt liegt bei 51,6 Prozent. Deutschland weist 51,5 Prozent aus (jeweils 2021). In Österreich ist die Staatsquote in den vergangenen 20 Jahren um 4,5 Prozentpunkte gewachsen. "Einen großen Anteil daran hatten jüngst die Corona-Hilfen", sagte Agenda-Austria-Ökonom Marcell Göttert. Er verwies darauf, dass das auch andere Staaten getan haben.