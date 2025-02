Öl und Gas: ADX Energy will Bohrfläche in Molln erweitern

Die australisch-österreichische Öl- und Gasbohrfirma ADX Energy will auf anderen Flächen nach Öl und Gas in Oberösterreich suchen. Das Explorationsunternehmen will den hohen Großhandelsgaspreis nützen, um bessere Argumente für eine Gebietsänderung der bewilligten Aufsuchungsflächen in Österreich zu bekommen. Es hat beim zuständigen Finanzministerium einen Antrag eingebracht.

Unterm Strich ändere sich an der Gesamtgröße der beiden bestehenden Lizenzgebiete ADX-AT-I und ADX-AT-II in Molln (Bezirk Kirchdorf) und Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) - ca. 1.022 Quadratkilometer - nichts, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Was die Naturschützer aber wieder empören dürfte: Auch die Fläche des Welchau-Gebiets soll erweitert werden, "um größere Explorations- und Bewertungsoptionen (bisher außerhalb der Aufsuchungsfläche des Unternehmens) zu bekommen", heißt es im Pressetext des Unternehmens. Die Ergebnisse der Bohrung Welchau-1, die derzeit ruht, zeige das große Ressourcenpotenzial innerhalb des Karbonat-Überschiebungsgürtels.

ADX will also in geringerer Tiefe nach Gas bohren, was auch weniger Kosten verursachen dürfte. "Mit den überarbeiteten Lizenzflächen kann ADX – gemäß jüngster KI-unterstützter 3D-Seismik-Kartierung – die Anzahl dieser Prospekte mehr als verdreifachen", signalisiert das Unternehmen seinen Geldgebern Optimismus.

Man habe einen entsprechenden Antrag zum "Umbau" der Aufsuchungslizenzflächen in Oberösterreich beim Finanzministerium eingebracht. ADX hofft, die Fundwahrscheinlichkeit so zu erhöhen.

Auf den zusätzlichen Flächen will man nach möglichen Erdöl- und Erdgasvorkommen bohren, der Hauptfokus liege auf seichten Erdgasvorkommen, die sich im Fall eines Fundes leicht erschließen lassen würden.

Diese Flächen hat das Explorationsunternehmen im Auge. Bild: ADX Energy

Wie berichtet, wurde den Beschwerden gegen die naturschutzrechtlichen Bewilligungen für die Bohr- und Testarbeiten an der Aufschlussbohrung Welchau 1 im Bezirk Kirchdorf nachträglich aufschiebende Wirkung zugebilligt. Die Testarbeiten bleiben bis auf Weiteres unterbrochen.

