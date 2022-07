ÖGB: Niedrige Frauenpensionen in Oberösterreich

Der Abstand zu den Männerpensionen, die dafür bei den höheren im Bundesländer-Vergleich sind, schrumpft nur langsam. Darauf wies der Gewerkschaftsbund (ÖGB) anlässlich des Equal Pension Day in Oberösterreich hin: Am 14. Juli haben die Männer bereits so viel Pension erhalten wie Frauen in einem ganzen Jahr.

Eine durchschnittliche Frauenpension liegt in Oberösterreich derzeit bei 1170 Euro brutto im Monat, die durchschnittliche Männerpension bei 2179 Euro. Damit beträgt die Differenz 46,3 Prozent. Vor sechs Jahren gab es die erste Erhebung, damals betrug der Abstand 48,2 Prozent. Ein wichtiger Grund für die Unterschiede sei die hohe Teilzeitquote, die voll auf die Pension durchschlage, sagt ÖGB-Frauenvorsitzende Elfriede Schober. Sie fordert einen Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem ersten Geburtstag des Kindes.