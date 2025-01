Premedia-Chef: "Öfter die Schweiz als Vorbild nehmen"

In den Katzenjammer etlicher Unternehmen will Wolfgang Erlebach nicht einstimmen. "Zum Glück sind unsere Kunden stabil unterwegs, auch wenn es da und dort Rückschläge gegeben hat", sagt der Geschäftsführer des Welser IT-Komplettanbieters Premedia. Das Unternehmen agiert als Bindeglied zwischen Marketing und IT und unterstützt Betriebe beim digitalen Wandel.