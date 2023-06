Öffi-Anbindung für Bürostandort am wichtigsten

Für 80 Prozent der Betriebe ist eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel das wichtigste Kriterium. Und zunehmend entscheiden Beschäftigte mit, geht aus einer Studie des Immobiliendienstleisters CBRE hervor. Dafür wurden 130 Unternehmen in Europa befragt.

68 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, Bereiche wie Human Resources, IT und Kommunikation an der Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen. 55 Prozent beziehen ihre Mitarbeiter über Umfragen und Gruppen ein, um Entscheidungen in Bezug auf den Arbeitsplatz zu treffen.

Neben der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sind für Firmen auch Nachhaltigkeitsaspekte und das gastronomische Angebot bei der Wahl des Büro-Standorts ausschlaggebend. Für Firmen wichtige Faktoren sind zudem die Verfügbarkeit von Konferenzräumen, Fitness- und Wellnesseinrichtungen sowie flexible Räumlichkeiten, die von verschiedenen Unternehmen und Institutionen genutzt werden können.

Mehr flexible Arbeitsplätze

Die sich verändernde Arbeitswelt hat auch Auswirkungen auf die Gestaltung der Büros. 72 Prozent der Unternehmen haben die Zahl der fix einem Beschäftigten zugeteilten Arbeitsplätze reduziert, 73 Prozent stellen mehr Raum für Teamwork zur Verfügung und legen Schwerpunkte auf kollaboratives Arbeiten. "Der Vormarsch von hybridem Arbeiten zeigt, dass es resiliente und flexible Arbeitsplatzstrategien und robuste Entscheidungsprozesse braucht", sagt CBRE-Forschungsleiterin Laura Holzheimer. "Unternehmen erkennen mehr und mehr die Vorteile der Zusammenarbeit von Immobilienexperten sowie anderen Abteilungen und Geschäftsbereichen, wenn es um Arbeitsplatz- und Immobilienentscheidungen geht."

