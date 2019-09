OECD erwartet schwächstes Wachstum seit der Finanzkrise

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet im laufenden Jahr das niedrigste Wachstum der Weltwirtschaft seit der globalen Finanzkrise vor zehn Jahren.

Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China belaste die Wirtschaft. "Die weltweiten Aussichten haben sich weiter eingetrübt", sagte die OECD-Chefvolkswirtin Laucence Boone. "Handelskonflikte und politische Spannungen befeuern die Gefahr eines anhaltend schwachen Wachstums."

Die Weltwirtschaft dürfte heuer laut OECD nur um 2,9 Prozent wachsen. Im Mai lautete die Prognose noch auf 3,2 Prozent. Im Vorjahr war die Weltwirtschaft noch um 3,6 Prozent gewachsen.

Für die Eurozone und die USA wurden die Prognosen für das laufende und das kommende Jahr gesenkt. Allein die von den USA und China verhängten Strafzölle dürften das weltweite Wachstum im kommenden Jahr um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte dämpfen.

Besonders skeptisch blicken die OECD-Volkswirte auf Deutschland. Hier wurde die Prognose für das laufende Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent reduziert. Noch stärker wurde die Prognose für 2020 gesenkt: Es wird nur noch eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent erwartet. Im Mai lautete die Prognose noch auf 1,2 Prozent.

Ein großes Risiko sieht die OECD mit Blick auf Großbritannien. Ein Brexit ohne Abkommen mit der EU könnte die Volkswirtschaft des Landes im kommenden Jahr in eine Rezession stürzen. Dies würde das Wachstum in ganz Europa merklich reduzieren. Für Österreich gab es in diesem Zwischenbericht keine expliziten Daten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.