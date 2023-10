ÖBB übernehmen deutsche Firma mit 1000 Mitarbeitern

Heute, Donnerstag, werden die Kaufverträge unterzeichnet, gaben die ÖBB in einer Presseaussendung bekannt. Go-Ahead werde weiter als eigenständige Gesellschaft agieren, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung der Übernahme steht noch aus. Das Closing wird noch für dieses Jahr erwartet. Über den Preis vereinbarten beide Unternehmen Stillschweigen.

"Wir sehen in Süddeutschland gutes Potenzial, im Personenverkehr noch stärker zu wachsen", wird ÖBB-Konzernchef Andreas Matthä in einer Aussendung zitiert. Go-Ahead Deutschland, eine Tochter der britischen Go-Ahead Group, hat rund 1000 Beschäftigte und ist mit zwei Betriebsgesellschaften in Bayern und Baden-Württemberg im Schienenpersonennahverkehr tätig. Das Unternehmen betreibt mit 144 elektrischen Triebzügen Regionalzugverkehre im Auftrage des Landes Baden-Württemberg und der Bayrischen Eisenbahngesellschaft.

Die ÖBB-Personenverkehr AG fährt täglich 4400 Nahverkehrszüge in Österreich und transportiert rund 210 Fahrgäste im Nah- und Regionalverkehr pro Jahr. "Wir freuen uns sehr über den Einstieg der ÖBB, die in Deutschland einen guten Ruf hat", sagt Fabian Amini, Go-Ahead-Deutschland-Chef.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper