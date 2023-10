ÖBB: 39 Zugverbindungen und 17.000 Sitzplätze zusätzlich in den Herbstferien

39 zusätzliche Zugverbindungen und rund 17.000 zusätzliche Sitzplätze stehen den Reisenden zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Montag mit. Insbesondere zum Nationalfeiertag und zu Allerheiligen werden mehr Reisende erwartet. Zugleich müssen sich die Fahrgäste wegen Bauarbeiten auf der Arlbergbahnstrecke und am Deutschen Eck auf Einschränkungen und Schienenersatzverkehre vor allem auf der Weststrecke, einstellen.

Die ÖBB empfehlen ihren Fahrgästen an den stärksten Reisetagen einen Sitzplatz zu reservieren. Und auf Änderungen im Fahrplan zu achten.

Eine Ausweitung der Verbindungen in Skigebiete kündigen die ÖBB zugleich für den Winterfahrplan an. In Zusammenarbeit mit dem Fachverband der österreichischen Seilbahnen und der Tirol Werbung werden 2023/24 vier weitere Destinationen per ÖBB mit gleichzeitiger Buchung von Skipass und Transfer vom Bahnhof zur Unterkunft buchbar.

