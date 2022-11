ÖAMTC verwundert über Dieselpreis-Anstieg

Schon seit Anfang September übersteige der Dieselpreis jenen von Super um mehr als 20 Cent, rechnete der Autofahrerclub ÖAMTC am Mittwoch vor. Über den starken Anstieg ist der ÖAMTC verwundert, da laut Medienberichten Importe von russischem Diesel bei der einflussreichen, führenden Preisinformationsplattform "Platts" schon seit Sommer nicht mehr berücksichtigt würden, obwohl bisweilen weiterhin aus Russland importiert werde. Dadurch erscheine das Angebot kleiner, als es tatsächlich ist, was zu den hohen Preisen führe. Der ÖAMTC hat sich daher an die Europäische Kommission gewandt und fordert, "endlich gegen die Preiseskapaden zu Lasten der Konsumenten vorzugehen".