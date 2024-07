Oberösterreichs Zulieferer werben um BYD-Aufträge

Zwei Minuten Firmenpräsentation im Saal, dann persönliche Gespräche: 36 österreichische Autozulieferer warben am Dienstag in einem Hotel in Wien um Aufträge bei BYD. 14 Manager aus der Zentrale in China waren anwesend. Es geht um das erste Werk des chinesischen Autoherstellers in Europa – in Szeged/Ungarn, in das laut Brian Yang, Vizechef von BYD Europa, Milliarden investiert werden. Ab Ende 2025 sollen mindestens 150.000 Autos (Elektro, Hybrid) im Jahr gebaut werden.