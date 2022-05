Oberösterreichs Wirtschaft weiter "sehr stabil"

Der Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen trafen auf eine österreichische Wirtschaft, die gerade dabei war, nach der Pandemie wieder durchzustarten. "Die Konjunkturentwicklung erfährt dadurch einen Dämpfer, eine Rezession erwarten unsere Ökonomen aber nicht", sagt Dieter Hengl, seit Mitte März Vorstandsmitglied der UniCredit Bank Austria.

Statt 4,5 Prozent Wachstum erwarten die Ökonomen der Bank jetzt rund drei Prozent. Vorausgesetzt, Russland liefert weiter Erdgas nach Österreich. Bliebe dieses aus, sehe die Situation anders aus.

Gerade in Oberösterreich gebe es stark von russischem Gas abhängige Industrieunternehmen, so Christian Wiesbauer, für das Firmenkundengeschäft zuständiger Landesdirektor. Derzeit sei die Industrie aber sehr stabil. Viele Unternehmen seien kapitalstark und könnten mit der momentanen Situation gut umgehen.

Kreditnachfrage weiter hoch

Nach wie vor sei die Kreditnachfrage hoch. Das gelte auch für Investitionskredite. In der Industrie klagt man aber über eine Verschärfung der Lieferkettenprobleme und auch die Energiepreise seien eine Belastung. Als Bank könne man den Unternehmen dabei mit Absicherungsgeschäften (Forwards) etwa für den Gaspreis entgegenkommen. Das heißt, man kann sich den derzeitigen Gaspreis auf ein bis zwei Jahre absichern, falls man davon ausgeht, dass der Preis weiter steigen könnte. "Wir haben da schon einige Abschlüsse in Oberösterreich getätigt", sagt Landesdirektor Wiesbauer.

Auch beim Konsum sei die Nachfrage durch den Nachholeffekt nach der Pandemie noch gut, sagt Hengl. Die hohe Inflation werde sich aber auf die verfügbaren Einkommen negativ auswirken.

Bei all den Problemen, mit denen Firmen aktuell kämpfen, verweist Hengl auch auf das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. "Das wird nicht weggehen", sagte der Bank-Austria-Vorstand. Das Institut bietet einen ESG-Fitness-Check an. Dabei werde mit dem Unternehmen geprüft, wo es derzeit in Sachen Nachhaltigkeit stehe und welchen Weg es in Zukunft gehen müsse, so Hengl. (hn)