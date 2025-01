Oberösterreichs Energiewende: Zwischen Licht und (Wind-)Schatten

Oberösterreich sei bei der Energiewende auf einem guten Weg. Das schließt Landeshauptmann Thomas Stelzer aus Daten von Statistik Austria und der Studie "Energie in Österreich" des Klimaschutzministeriums. "Die Zielwerte, die wir uns in der Klima- und Energiestrategie in Oberösterreich gegeben haben, werden erreicht", sagt Stelzer im Gespräch mit den OÖNachrichten.