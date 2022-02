Oberösterreichs Banken: Die Zahl der Filialen geht seit Jahren zurück

Schon vor vielen Jahren sagte der frühere Finanzminister Hannes Androsch, Österreich sei "overbanked", habe zu viele Banken. Was die Filialen betrifft, hat er offensichtlich recht gehabt.

Als größte Bank fällt die Zahl der geschlossenen Filialen bei Raiffeisen Oberösterreich absolut am höchsten aus. In den vergangenen zehn Jahren wurden 45 Filialen zugesperrt und mit anderen zusammengelegt, nun kommen bis zu 60 weitere dazu. Damit wird Raiffeisen aber noch immer mehr Filialen im Bundesland haben als alle anderen zusammen.

Zweitgrößter Filialist ist die Sparkasse Oberösterreich. 2012 hatte sie 139 Filialen, durch die Fusion mit der Sparkasse Kirchdorf kamen 2013 23 Filialen dazu. "Bis 2019 ist das unverändert geblieben. Dann haben wir begonnen, Filialen zusammenzulegen", sagt Vorstand Herbert Walzhofer. Derzeit hat die Sparkasse 146 Standorte, davon sind 30 reine Selbstbedienungsstellen. Geplant ist, in absehbarer Zeit auf 137 Standorte (davon 34 SB) zu reduzieren. Dafür sollen größere Filialen ausgebaut werden. Wann wird eine Filiale unwirtschaftlich? "Es gibt einen Richtwert. Demnach rechnet sich eine Filiale mit weniger als 2000 Kunden kaum", sagt Walzhofer.

Die Oberbank hat die Zahl ihrer Filialen in den vergangenen Jahren erhöht, allerdings nur außerhalb Oberösterreichs, vor allem in Wien und im Ausland, wo man Richtung Norddeutschland expandiert. In Oberösterreich hat sich die Zahl der Filialen in den vergangenen zehn Jahren von 59 auf 46 reduziert.

Einen drastischen Abbau hat die Volksbank Oberösterreich vorgenommen. Mit dem Beginn der Fusion der regionalen Volksbanken zur Volksbank Oberösterreich hatte sie 2015 noch 50 Filialen, diese Zahl wurde auf mittlerweile 23 reduziert. Das war auch die Folge eines massiven Sparprogramms im Zuge der Neustrukturierung.

Vier Filialen hat die VKB-Bank in den vergangenen zehn Jahren zugesperrt, sechs weitere sollen heuer folgen (bzw. sind schon geschlossen). Das ergibt 28 Filialen.

Bei der Hypo Oberösterreich ist die Zahl der Filialen innerhalb von zehn Jahren in Oberösterreich von 15 auf zehn gesunken.