Oberösterreichische Gründer holen sich 35 Millionen Dollar

Termine buchen, Zahlungen akzeptieren, mit Gästen kommunizieren: All das machen Tausende Betreiber von Schönheitssalons, Nagelstudios, Spas und Tattoo-Studios in den USA und in Kanada mit einer Software mit Wurzeln in Oberösterreich. Daniel Lang aus Enzenkirchen bei Schärding, Sandra Huber aus Eferding und der Amerikaner Dan Poineau gründeten das Start-up 2017 in Los Angeles. Nun holt sich das junge Unternehmen in einer Finanzierungsrunde 35 Millionen Dollar.