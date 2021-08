Oberösterreichischer Anstrich für Schweizer "Wolke"

Der Zufall führte Regie, dass Matthias Ries beruflich neue Wege einschlug. Nach Stationen bei Keba und A1 Telekom stieß der Mühlviertler 2019 zur Welser eww-Gruppe, um den Standort in Wien aufzubauen. "Während meiner IT-Laufbahn habe ich in Gesprächen mit Kunden bemerkt, dass sie ihre Daten häufig im Ausland gespeichert haben, vor allem in den USA. Das wollte ich ändern."

Deshalb schloss sich Ries mit seinem Schweizer Geschäftspartner Paul Hauser zusammen und brachte das Unternehmen Ventus Cloud nach Österreich. Seit November des Vorjahres ist das Unternehmen hierzulande aktiv und hat sich darauf spezialisiert, Cloud-Infrastruktur für Betriebe bereitzustellen. Eine Cloud enthält in der Regel Speicherplatz, Rechenleistung und Anwendungssoftware als Dienstleistung.

In Österreich betreut Ventus Cloud laut Ries 20 Unternehmen, deren Daten man sichere. Dazu gehören etwa die Caritas und der Flughafen Wien. "Ein Großteil der Firmen ist in Oberösterreich daheim", sagt Ries, ohne Namen zu nennen. Ein Teil der Serverinfrastruktur stehe in Marchtrenk, ein zweiter in Vösendorf. Für die Datenspeicherung kooperiert Ventus auch mit der eww-Gruppe.

Dem Cloud-Markt attestiert der IT-Experte großes Potenzial. Weltweit werden in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten erwartet. Das globale Volumen belief sich 2019 auf 229 Milliarden US-Dollar und soll sich laut Angaben der International Data Corporation bis 2025 verdoppeln.

US-Konzerne profitieren

Profitieren können von diesem Marktwachstum vor allem die US-Technologieriesen wie Amazon, Microsoft oder Google. Ries traut Ventus Cloud zu, hier ein Wörtchen mitreden zu können. "Heimischen Firmen wird es immer wichtiger, wo ihre Daten liegen", sagt Ries. Zum Expansionsplan des Unternehmens mit derzeit 35 Beschäftigten in der Gruppe gehören die Suche nach neuen Mitarbeitern und die Erweiterung des Geschäfts. Geplant ist auch, Apps für Unternehmen zu entwickeln. (rom)