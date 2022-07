Oberösterreicher wünschen sich mehr Klimaschutz

Das geht aus einer Umfrage mit 700 Teilnehmern hervor, die das Sora-Institut für das Umweltressort des Landes Oberösterreich im Juni durchgeführt hat.

84 Prozent der Befragten sprachen sich für "aktive Klimapolitik" aus und wünschen sich von der Landespolitik entsprechende Schritte. Für Unabhängigkeit bei der Energieversorgung würden 68 Prozent der Befragten Eingriffe in die Natur und Veränderungen des Landschaftsbildes durch Wasserkraftwerke und Windräder in Kauf nehmen. Das Ergebnis der Befragung sei, so Landesrat Stefan Kaineder (Grüne), "ein klares Bekenntnis der Oberösterreicher zu einer engagierten Energiewende und Klimaschutzmaßnahmen".