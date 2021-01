Oberösterreicher wollen mehr Nachhaltigkeit

Dem will die Bank Rechnung tragen und selbst nachhaltiger agieren bzw. die Produktpalette in der Anlage und Finanzierung stärker nach ökologisch-sozialen Kriterien ausrichten, sagte Hypo-Generaldirektor Klaus Kumpfmüller gestern in einem Pressegespräch.

Konkret nannte er intern Energieeffizienz, faire Arbeitsbedingungen und bessere Vereinbarkeit und Klimaschutz, extern etwa die nachhaltige Geldanlage. Diese will er von zehn Prozent des Anlagevolumens in den nächsten drei Jahren verdoppeln. "Alle unsere Anlageberater haben bereits eine Ausbildung für nachhaltige Finanzprodukte", so Kumpfmüller. Bis zu zwei Drittel der Wohnbaufinanzierung seien bereits an Energiekennzahlen gekoppelt und somit nachhaltig.

Frauen bewerten Nachhaltigkeit häufig wichtiger als Männer, so Paul Eiselsberg von IMAS. In den Altersgruppen gebe es hingegen keine wesentlichen Unterschiede etwa zwischen der Greta-Thunberg-Generation oder der Gruppe der 60+. (uru)

