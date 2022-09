Wenn der Aufsichtsrat am Dienstag zustimmt, leitet der derzeitige Vertriebschef der Energie AG, Michael Baminger, ab 1.1. das Infrastrukturunternehmen. Baminger hat bei einem Hearing am Freitagabend am besten abgeschnitten. Der 39-jährige gebürtige Welser, der mit seiner Familie in Schleißheim lebt, hat an der JKU Wirtschaft studiert und anschließend ein postgraduales Studium in St. Gallen absolviert.