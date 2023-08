Gas- und Stromanbieter: Mehr Wechsel als im Vorjahr

Eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, als 127.962 Kunden einen Wechsel vollzogen hatten. Das geht aus der aktuellen Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control hervor. Als Grund für den Anstieg sieht E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch gute Angebote, die den Wechsel attraktiv machen würden. Am häufigsten wechselten Kunden aus Niederösterreich ihre Anbieter.

In Oberösterreich suchten sich heuer 25.364 Haushalte und Betriebe einen neuen Lieferanten - bei Strom 19.737 Kunden und bei Gas 5627. Eine sehr unterschiedliche Entwicklung: Während es beim Strom weniger Wechsler im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 (24.015 Kunden) waren, ist die Zahl der Verbraucher, die sich für einen neuen Gaslieferanten entschieden haben, stark gestiegen (im Vorjahr 3376).

Strom- und Gasverbrauch gesunken

Sparsam sind die Österreicher, was den Verbrauch von Strom und Gas betrifft: So sank der Stromverbrauch heuer im Vergleich zu 2022 um sieben Prozent und der Verbrauch von Gas um 14,5 Prozent. „Auch wenn diese Zahlen durchaus erfreulich sind, können wir uns darauf nicht ausruhen. Energie einzusparen und effizient zu nutzen bleibt auch in den kommenden Monaten das Gebot der Stunde", heißt es vom Vorstand der E-Control, Alfons Haber.

Vermehrt ging bei der E-Control zuletzt auch wieder die Frage ein, ob und wie man den Lieferanten wechseln kann, wenn man auch Photovoltaik-Überschussstrom einspeist und von seinem Lieferanten eine Vergütung erhält. Häufig fragen sich Haushalte hier, ob es möglich ist, sich einerseits einen günstigen Anbieter für den Strombezug auszuwählen und andererseits den Abnehmer, der am meisten für den PV-Strom bezahlt.

„Auch wenn es hier keine Regularien gibt, die das untersagen würden, ist es in der Praxis so, dass die Lieferanten Haushalten den PV-Strom nur dann abnehmen und vergüten, wenn sie auch Lieferant dieses Haushaltes sind“, sagt Haber. „So wie Kunden sich ihren Lieferanten auf dem freien Markt auswählen können, haben auch Lieferanten die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, von wem sie Strom kaufen. Daher ist gegen diese Praxis nichts einzuwenden. Allerdings kommt als Abnehmer von PV-Strom auch die österreichische Abwicklungsstelle für Erneuerbaren Strom, die OeMAG, in Frage.“

