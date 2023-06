Oberösterreich hat mehr Flächen versiegelt als im Landesschnitt

3,8 Prozent bezogen auf die Landesfläche hat Oberösterreich mit einer wasserundurchlässigen Schicht überzogen, also versiegelt. Das ist mehr als im Bundesschnitt, der bei 2,9 Prozent liegt. Nimmt man die Versiegelung bezogen auf den so genannten Dauersiedlungsraum, also den potenziell besiedelbaren Raum, in dem Menschen leben, arbeiten und sich erholen, sind das in Oberösterreich 6,7 Prozent. Damit liegt das Bundesland Oberösterreich unter dem Österreich-Durchschnitt von 7,4 Prozent.