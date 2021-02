2026 sollen die ersten so genannten Tram-Trains auf den Bahnstrecken der LiLo und zwischen Lambach und Vorchdorf verkehren. Mittelfristig sollen die Züge den Regionalverkehr in ganz Oberösterreich voranbringen. Bei der Beschaffung hat sich der OÖ. Verkehrsverbund mit anderen regionalen Verkehrsverbünden in Deutschland zusammengetan und eine Einkaufsgemeinschaft gebildet, die nun einen Großauftrag zu vergeben hat. 500 Züge sollen bestellt werden, dabei etwa die Hälfte fix, die andere als Option.