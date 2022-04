„Oberösterreich braucht 100 neue Windräder“

Derzeit stehen in Oberösterreich 30 Windkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 47 Megawatt. Das Potenzial wäre aber viel höher, sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Die Grünen fordern den Bau von 100 Windkraftwerken mit einer Gesamtleisttung von 500 Megawatt. Damit könnte ein Drittel der Haushalte in Oberösterreich mit Strom versorgt werden. Schon jetzt gebe es Pläne für Windparks oder deren Erweiterung, die rasch umgesetzt werden könnten, sagt Kaineder und nennt im Gespräch mit den OÖNachrichten eine Erweiterung des Sternwind-Parks im Mühlviertel, ein Projekt in Munderfing sowie die Umsetzung eines schubladisierten Projekts im Mondseer Land.

Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, man müsse den Windmasterplan des Landes überdenken, „der ja ein Windkraftverhinderungsplan geworden ist“, sagt der Grün-Politiker. Dass Windkraft in den vergangenen Jahren nicht nur positiv aufgenommen und zum Zankapfel rund um den Landschaftsschutz geworden ist, verhehlt Kaineder gar nicht. „Es braucht Offenheit und Diskussion. Das Windrad ist die neue Freiheitsstatue gegen Diktatur und Krieg. Und es wird Teil unserer Landschaft sein.“

Es sei nun Zeit, die verfehlte Energiepolitik der vergangenen 20 Jahre zu beenden, die die Abhänigkgkeit von fossilen Energieträgern nur noch erhöht habe.

100 neue Windräder in Oberösterreich wären nur ein Bruchteil dessen, was Österreich ohnedies plant, um die Energiewende und Abkehr von fossilen Energieträgern zu schaffen. Bis 2020 soll die Windkraft zehn Terawattstunden Strom Jahr liefern, das entspricht 1200 Windkraftwerken.