Oberösterreich als "Wachstumskaiser"der Bundesländer

Das Wirtschaftswachstum lag im vergangenen Jahr bei 6,3 Prozent, getrieben durch die Industrie. Das geht aus einer gestern, Montag, veröffentlichten Analyse der Bank Austria hervor.

Kräftig an Fahrt nahm das Wirtschaftswachstum auch in Kärnten (+5,8 Prozent), Niederösterreich (+5,3) und in der Steiermark (+5,2) auf. Der österreichweite Durchschnitt betrug 4,8 Prozent, der Konjunkturmotor brummte vor allem in der Industrie und am Bau, nachdem das Bruttoinlandsprodukt im ersten Corona-Jahr um 6,7 Prozent zurückgegangen war.

Entscheidend für das Erholungstempo seien regionale Unterschiede wie die sektorale Zusammensetzung und die Branchenstruktur. "Die industrieorientierten Länder lagen 2021 voran, während die tourismusorientierten Bundesländer wie Salzburg und Tirol unterdurchschnittliches Wachstum verzeichneten", sagte Bank-Austria-Ökonom Robert Schwarz bei einem Pressegespräch.

Prognose zurückgeschraubt

Für heuer rechnet die Bank in Österreich mit einem Wachstum von 4,4 Prozent. Die Prognose wurde wegen des Kriegs in der Ukraine um 1,6 Prozentpunkte zurückgeschraubt. Die Ökonomen erwarten weitere Belastungen durch Lieferkettenprobleme sowie steigende Energie- und Rohstoffpreise. Dies könnte dann insbesondere Bundesländer wie Oberösterreich und die Steiermark treffen, heißt es.