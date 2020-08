Oberbank: Ohne voestalpine fast ein normales Jahr

Ohne Beteiligungen wäre das heurige Geschäftsjahr für die Oberbank fast ein Jahr wie jedes andere. Der Netto-Zinsertrag, also der Gewinn aus dem klassischen Bankgeschäft, ging zum Halbjahr nur marginal auf 169,8 Millionen Euro zurück. Das Provisionsergebnis, also der Ertrag aus dem Wertpapiergeschäft, ist sogar gestiegen, weil die Kunden mehr investiert haben.

Dass der Überschuss vor Steuern von 142,8 auf 37,2 Millionen gefallen ist und andere Kennzahlen deutlich schlechter sind als im Vorjahr, hat mit den Abwertungen der Beteiligungen zu tun. Vor allem die Probleme der voestalpine haben sich in der Bilanz niedergeschlagen. Im ersten Quartal hat das die Oberbank 80 Millionen Euro gekostet, im zweiten Quartal hat die voestalpine aber mit einem positiven Beitrag von 26 Millionen Euro wieder zur Entspannung beigetragen.

Eine erste Zwischenbilanz der Corona-Zeit fällt bei der Oberbank grundsätzlich nicht so schlecht aus. Die Risikokosten befinden sich noch immer auf niedrigem Niveau. "Das muss auch so sein. Schließlich gibt es ja staatliche Garantien für die gestundeten Raten", sagt Generaldirektor Franz Gasselsberger.

Die Probleme der Menschen im Zusammenhang mit Corona würden sich vor allem in der gestiegenen Sparquote spiegeln. Vor allem im Mai ist diese deutlich gestiegen. "Zuerst war es Zwangssparen, weil keine Geschäfte offen hatten. Dann war es Angstsparen, weil die Menschen wegen des Virus verunsichert waren", sagt Gasselsberger. Mittlerweile würden Private aber partiell wieder mehr investieren: etwa im Immobilien- und Küchenbereich, weniger dafür bei Autos und Reisen.

Firmen wollen investieren

Große Hoffnungen setzt Gasselsberger in die Investitionsprämie, die vorgezogene Investitionen deutlich günstiger mache und mit klaren Bedingungen versehen sei. "Das unterscheidet uns von Deutschland. Ein großer Vorteil", sagt der Oberbank-Chef und berichtet von einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage der Unternehmen nach Finanzierungen.

Die Oberbank will im Filialnetz nur außerhalb Österreichs wachsen. Geplant sind vier Filialen in Deutschland und je eine in Ungarn und der Slowakei. Eine weitere Expansion in Deutschland sei denkbar, weil der Markt dort in Bewegung sei und sich Chancen auftun könnten. In Sachsen, Thüringen, und Baden-Württemberg sei die Oberbank mittlerweile gut etabliert. (dm)

