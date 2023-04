Oberbank: Mehr Gewinn, Dividende steigt um die Hälfte

Die börsennotierte Oberbank hat den Gewinn vor Steuern um 4,7 Prozent auf 295,3 Millionen Euro gesteigert. Das gab das Institut am Montag bekannt. Damit lag man am oberen Ende der Anfang März veröffentlichten Gewinnprognose. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 243,3 Millionen Euro (plus 3,7 Prozent). Die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 soll um 0,45 Euro je Papier auf 1,45 Euro erhöht werden, also um knapp die Hälfte.

Die Kreditnachfrage stieg, das Volumen der Forderungen an Kunden erhöhte sich um 4,2 Prozent auf 19,2 Milliarden Euro. Dies und das höhere Zinsniveau führten zu einem Anstieg des Zinsergebnisses um 17,3 Prozent auf 406,1 Millionen Euro, was ein Rekordwert ist. Vor allem dank der stark nachgefragten Dienstleistungen im Kommerzgeschäft stieg das Provisionsergebnis um 7,8 Prozent auf 206,9 Millionen Euro - ebenfalls ein Höchststand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper