Oberbank erhöht Dividende auf 1,45 Euro

Die Oberbank will die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 um 45 Cent auf 1,45 Euro je dividendenberechtigter Aktie erhöhen. Aufgrund des „sich abzeichnenden, sehr zufriedenstellenden operativen Ergebnisse“ habe der Vorstand beschlossen, diese Dividende der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023 vorzuschlagen, teilte die Oberbank am Donnerstag mit.

Das Konzernergebnis vor Steuern dürfte laut vorläufigen Berechnungen zwischen 280 und 300 Millionen Euro zu liegen kommen, prognostiziert die Bank. Positiv auswirken sollte sich, dass die Abwertungen für die At-Equity-Beteiligungen der Oberbank – das betrifft vor allem die Beteiligung am Linzer Stahl- und Technologiekonzern voestalpine – im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2022 geringer ausfallen dürften. 2021 lag der Jahresüberschuss vor Steuern bei knapp 282 Millionen Euro. Die endgültigen Zahlen werden am 3. April veröffentlicht.

