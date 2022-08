Für Konsumenten ist es kaum möglich, eine Übersicht darüber zu bekommen, was das Laden eines Elektro-Fahrzeuges an einer der 15.000 öffentlichen Ladestationen kostet. Die Arbeiterkammer Wien (AK) hat die Ergebnisse ihrer vierten Marktanalyse vorgelegt. Dabei zeigt sich: Trotz gestiegener Stromkosten sei das Laden von E-Autos günstiger als das Tanken spritbetriebener Fahrzeuge. Der Preisunterschied zu Diesel liege bei gut 13 Euro – was um ein Viertel höhere Kosten für Diesel bedeutet.