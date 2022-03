Nur noch Partner? Post schließt Filiale in St. Martin

"Wir waren sehr stolz auf unser Postamt, weil es sich so lange gehalten hat", sagt Günther Kehrer, Amtsleiter der Marktgemeinde St. Martin im Mühlkreis. Am 8. April schließt es. Somit bleibt nur noch das Postamt in Rohrbach selbst übrig. Die Post schießt sukzessive ihre selbst geführten Filialen und ersetzt sie durch Postpartner.