Nur noch halb so viele Insolvenzen

Trotz der Coronakrise und monatelanger Lockdowns hat es im ersten Halbjahr 2021 so wenige Firmenpleiten gegeben wie seit 40 Jahren nicht mehr. Grund dafür sind die staatlichen Coronahilfen wie Härtefallfonds, Umsatzersatz, Kurzarbeit und Stundungen. Der Gläubigerschutzverband KSV1870 fordert jetzt ein Ende der staatlichen Eingriffe: "In einer gesunden Wirtschaft gibt es einen Reinigungseffekt, dieser findet derzeit nicht statt. Firmen werden am Leben erhalten, die nur noch dahinvegetieren", sagte KSV1870-Insolvenzleiter Karl-Heinz Götze bei einer Pressekonferenz. Es werde auch die Chance auf ein Sanierungsverfahren genommen.

Laut einer Hochrechnung des Gläubigerschutzverbandes ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr um rund 48 Prozent auf 1000 Konkurse gesunken. Die geschätzten Verbindlichkeiten sind in diesem Zeitraum überproportional stark um 79 Prozent auf 365 Millionen Euro zurückgegangen. Die Zahl der betroffenen Beschäftigten ist um 67 Prozent auf 3400 gesunken.

Die Firmeninsolvenzen sind österreichweit zurückgegangen, am stärksten in Salzburg (-64 Prozent). Auch in Oberösterreich sei die befürchtete Pleitewelle ausgeblieben, sagt Petra Wögerbauer, Insolvenzexpertin des KSV 1870 am Standort Linz. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in Oberösterreich im Vergleich zu 2020 um 47 Prozent gesunken, die Summe der Passiva um 88 Prozent. Dieser massive Rückgang liege darin, dass bisher keine Großinsolvenzen wie im Vorjahr (Kremsmüller, Wick Fenster & Sonnenschutz) eröffnet wurden.