Nur noch halb so viel Gas: Nehammer rief zum kleinen Krisengipfel

Wladimir Putin hat offenbar erreicht, was er wollte: Die Politik in der EU ist alarmiert und beruft Sitzungen ein, um auf die Drosselung der Gaslieferungen der Gazprom nach Europa zu reagieren.

Schon seit mehreren Tagen liefert Russland nur noch halb so viel Strom wie vereinbart. Das zeigt sich vor allem bei der Pipeline Nord Stream 1, wo die Lieferungen um mehr als die Hälfte reduziert wurden. Russland begründet dies mit technischen Problemen. Es gibt aber kaum jemanden, der keinen Zusammenhang der Drosselung mit dem Besuch der Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Italien in Kiew sieht.

Und obwohl Karl Nehammer nicht im Zug bei Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi saß, strömt auch nach Österreich weniger Gas. Für Sonntagabend hat Nehammer daher das „kleine Krisenkabinett“ einberufen. Diesem gehören auch Energieministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsminister Martin Kocher an. Beschlossen wurde dabei, dass das derzeit stillgelegte Verbund-Fernheizwerk Mellach (Steiermark) so umgerüstet werden, soll, dass im Notfall wieder Strom aus Kohle (und nicht aus Gas) produziert werden kann.

„Die Einschränkungen der Gaslieferungen stehen auf demselben Niveau wie am Vortag“, teilte die OMV am Sonntagvormittag mit. Die Nachfrage nach Gas sei derzeit aber eher gering, fehlende Mengen könnten gut durch Zukäufe auf dem Spotmarkt ersetzt werden, „die Versorgung ist sichergestellt“. Die OMV-Gasspeicher in Österreich mit einer Gesamtkapazität von 25.289 Gigawattstunden (GWh) seien bereits jetzt zu 64 Prozent befüllt.

Die österreichischen Speicher sind laut Energieministerium zu 40,9 Prozent gefüllt, das entspricht einer Füllmenge von 39 Terawattstunden (TWh). Die Gesamtspeicherkapazität liegt bei 95,5 TWh, das liegt knapp über dem Jahresverbrauch (etwa 90 TWh).

Aufgrund der angespannten Lage sei die Regierung in ständigem Austausch mit der E-Control, dem Marktgebietsmanager AGGM sowie der OMV als größtem heimischen Gashändler, teilte das Energieministerium mit und verwies auf die in den letzten Wochen ergriffenen Maßnahmen. So stünden etwa für den Ankauf einer strategischen Gasreserve in der Größenordnung von 20 Terawattstunden (mindestens 7,4 Terawattstunden davon nicht aus Russland) bis zu 6,6 Milliarden Euro zur Verfügung.

Habeck und die Kohle

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um Gas einzusparen und die Vorsorge zu erhöhen. So soll der Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und Industrie gesenkt und die Befüllung der Speicher vorangetrieben werden. Außerdem sollen mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Die Situation sei ernst, so Habeck.

Wie lange die Vorräte reichen

Die europäischen Staaten veröffentlichen regelmäßig, zu wie viel Prozent ihre Gasspeicher gefüllt sind. Ziel der meisten Länder ist es, bis zum Winter die Speicher zu 80 bis 90 Prozent gefüllt zu haben, um eine ganze Heizsaison ohne große Einschränkungen zu überstehen.

Allerdings sagen die Prozentzahlen nur bedingt etwas darüber aus, wie viel Gas tatsächlich in den Speichern der Staaten

lagert.

So sind etwa die deutschen Gasspeicher zu gut 56 Prozent gefüllt, im EU-Durchschnitt liegt der Füllstand bei knapp über der Hälfte der Speicherkapazität. Die Speicher in Österreich sind laut Zahlen der Interessenvereinigung der Speicherunternehmen AGSI hingegen nur zu knapp 41 Prozent gefüllt. Ein Teil dieser Speicher gehört der OMV, die ihren Füllstand mit 64 Prozent beziffert. Österreich hätte bei vollen Speichern den eigenen Jahresverbrauch im Land, Deutschland gerade einmal ein gutes Viertel.

Die steigenden Preise haben allerdings auch dazu geführt, dass der Gasverbrauch deutlich sinkt und der Einkauf aus alternativen Quellen weiter zunehmen wird.