"Wir planen bei den Fahrrädern jetzt schon für das Jahr 2023, weil die Nachfrage so groß ist und gleichzeitig die Kapazitäten an der Grenze sind", sagt Thorsten Schmitz, Geschäftsführer von Intersport Austria. Der Sportartikelhändler aus Wels hat im Vorjahr 30 Prozent mehr Bikes als im Vergleichszeitraum 2019 verkauft. Alles deute daraufhin, dass dieser Trend anhalten werde. Abstrampeln muss man sich bei der teils gerissenen Lieferkette: Auch deshalb müsse so weit im Voraus geplant werden.