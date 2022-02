Nur jede elfte heimische Firma verwendet künstliche Intelligenz

Mit Sprachsteuerung für technische Geräte in den eigenen vier Wänden, automatischer Bilderkennung und Empfehlungssystemen beim Einkaufen im Internet hat künstliche Intelligenz (KI) Einzug in den Alltag vieler Menschen gehalten. In der heimischen Wirtschaft sind Roboter und Maschinen, die menschliches Verhalten simulieren, aber eine Ausnahme.