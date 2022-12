Nur Griechen nutzen weniger Glasfaser als Österreich

Bei der Nutzung von Glasfaserinternet besteht in Österreich noch viel Aufholbedarf. Zu diesem Ergebnis kommt der Telekom-Regulator RTR in einer gestern, Donnerstag, veröffentlichten Studie.

Vor allem bei den sogenannten "Take-up-Raten" hinke Österreich hinterher, heißt es. Diese beschreiben das Verhältnis von genutzten zu tatsächlich verfügbaren Glasfaseranschlüssen. "Österreichweit betrug das Verhältnis heuer im zweiten Quartal 19 Prozent. Das entspricht einem Anstieg von fünf Prozentpunkten innerhalb der vergangenen zwei Jahre, was grundsätzlich positiv ist", sagt Klaus Steinmaurer, in Wels geborener und im Innviertel aufgewachsener RTR-Geschäftsführer.

Allerdings belege Österreich mit dieser Rate in der Europäischen Union den vorletzten Platz. Nur in Griechenland sei die Take-up-Rate geringer, zuletzt waren es dort 7,6 Prozent. Zum Vergleich: Spitzenreiter Finnland liegt bei mehr als 90 Prozent, in Island und Norwegen sind es mehr als 80 Prozent.

Ein Grund für Österreichs Abschneiden sei die traditionell hohe Nachfrage nach mobilem Internet, beispielsweise in Form von Cubes oder WLAN-Modems, sagt Steinmaurer. Rund ein Drittel der Haushalte entscheide sich für diese Variante. Nutzer würden auch aus Kostengründen oder wegen Grabungsarbeiten einen Glasfaseranschluss ablehnen.

Oberösterreich bundesweit voran

Laut RTR gibt es große regionale Unterschiede in Österreich. "Die Bandbreite der bundesländerspezifischen Take-up-Raten reicht von vier Prozent (Salzburg) bis 33 Prozent (Oberösterreich)", heißt es in der Studie. Um die Raten zu erhöhen, schlägt die RTR einige Maßnahmen vor. Gefordert werden Anschlussförderungen für Haushalte, die Reglementierung von Produktwerbung in Bezug auf mobiles Breitband sowie eine verstärkte Kommunikation zur Notwendigkeit und Bedeutung von Glasfaser seitens der Politik.

Die Regierung will, wie berichtet, Breitbandinternet in Österreich bis 2030 flächendeckend ausbauen. Florian Tursky (VP), Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband, verwies gestern in einer Aussendung auf die zweite Breitbandmilliarde. Davon seien heuer 900 Millionen Euro geflossen. Um die Take-up-Raten zu steigern, fördere man zudem nur noch Projekte, bei denen Glasfaserkabel auch bis ins Haus gelegt würden, heißt es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper