Nur ein Jahr nach dem Einzug platzt hello again in Leonding aus allen Nähten

Jungunternehmer, deren Geschäftsmodell Erfolg hat, benötigen in der Regel zumindest fünf Jahre, ehe sie schwarze Zahlen schreiben. Die Fünf-Jahres-Altersgrenze überschreitet hello again zwar erst nächstes Jahr, aber das Leondinger Start-up ist trotzdem schon jetzt auf Erfolgskurs.