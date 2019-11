Nullzinsen ohne Ende: Was tun mit dem Geld?

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt hat die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde den leidgeprüften Geldanlegern nicht gerade Mut gemacht. Sie bekräftigte am Freitag bei einer Veranstaltung in Frankfurt, dass sie eine lockere Geldpolitik auf absehbare Zeit für nötig hält.

Bei der zweiten Auflage des Geldtages der OÖN geht es darum, wie man mit dieser Nullzinspolitik weiter umgehen soll. Zwischen 13 und 18 Uhr können Sie sich an zehn Messeständen und in vier prominent besetzten Talkrunden über die momentane Situation der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten informieren.

Teodoro Cocca, Professor für Asset Management an der JKU und OÖN-Kolumnist, wird ebenso unter den Experten sein wie die designierte Generaldirektorin der Sparkasse OÖ, Stefanie Huber.

Andreas Mitterlehner (Hypo) und Christoph Wurm (VKB-Bank) sowie Helmut Nuspl von der Schoellerbank und die Chefin des AK-Konsumentenschutzes, Ulrike Weiß, geben zehn Tipps und Tricks für Anleger.

Erstmals sind auch die börsenotierten Unternehmen vertreten. Die Vorstandschefs Gerald Mayer (Amag), Stefan Doboczky (Lenzing), Robert Machtlinger (FACC) und Andreas Klauser (Palfinger) werden in der Talkrunde "Investieren zu Hause" gemeinsam mit Heinrich Schaller (RLB) erklären, welches Potenzial in ihren Unternehmen steckt und warum sich eine Investition lohnt.

