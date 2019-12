Nullzinsen befeuern die Aktienmärkte - Wiener Börse unter den Gewinnern

Nach kräftigen Kursverlusten zum Jahreswechsel 2018/19 haben sich die Aktienmärkte heuer gut entwickelt. Der Leitindex der Wiener Börse, der ATX, stieg im Jahresverlauf um 16,07 Prozent. An der Deutschen Börse in Frankfurt stand gestern sogar ein Plus um rund ein Viertel.

Auf Jahressicht erreichten die meisten ATX-Werte 2019 ein Plus. Die größten Kursgewinner waren am Ende des Börsenjahres die S Immo (plus 55 Prozent Jahresplus), der Ziegelproduzent Wienerberger (plus 48 Prozent) und die CA Immo (plus 35 Prozent).

Vor allem die Immobilien-Titel profitierten weiter vom Niedrigzinsumfeld und hohen Immobilienpreisen. Den 16 Kursgewinnern standen heuer vier Kursverlierer gegenüber. Unter ihnen weist der Flugzeugkomponentenhersteller FACC (minus 15 Prozent) das größte Minus aus, der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann verlor zehn Prozent.

Nullzinsen bleiben tonangebend

Auch für das kommende Jahr sind die Aussichten gut. "Es herrscht kein Zweifel daran, dass der Aufwärtstrend intakt ist", sagt Helmut Nuspl, Leiter der Linzer Niederlassung der Schoellerbank. Er geht aber davon aus, dass "die Volatilität steigt", dass also die Kursschwankungen heftiger werden.

Nuspl nimmt an, dass, nachdem das Thema Brexit vom Tisch sei, die europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu jenen in den USA etwas besser unterwegs sein könnten. Die guten Ergebnisse das Jahres 2019 relativiert Nuspl etwas. Schließlich habe es eine "extreme Delle" zum Jahresbeginn 2019 gegeben.

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten hat vor allem auch mit der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zu tun. Fest stehe, so Nuspl, dass an Aktien auch in Zukunft kein Weg vorbeiführen werde. Das Zinsumfeld erlaube vor allem in Europa kaum interessante Anleiherenditen.

Auch die Analysten der Erste Group sehen die Lage ähnlich. Sie sind bei Aktien ebenfalls optimistisch und erwarten einen ATX-Anstieg um zehn Prozent. Die erste Zinsanhebung durch die EZB sieht Chefanalyst Friedrich Mostböck "frühestens im ersten Quartal 2022".

Auch bei Raiffeisen schlägt man die gleiche Tonart an. Die expansive Geldpolitik wird sich nach Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International fortsetzen. "Wir erwarten weder in Europa noch in den USA eine Änderung", sagt Peter Brezinschek, Chefökonom der Raiffeisen Bank International (RBI). Die EZB stehe 2020 ganz im Zeichen ihres Strategiewechsels, es werde wohl keine großen Maßnahmen geben und eine abwartende Haltung genauso wie in den USA vorrangig sein. Man habe zwar eine US-Zinssenkung in den Prognosen, gehe aber davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit im Laufe des ersten Quartals abnehmen werde, dass diese Zinssenkung kommen wird. (hn)