Notenbanken bunkerten zusätzlich 1100 Tonnen Gold

Gold ist bei den Notenbanken hoch im Kurs: Sie haben 2022 massiv zugekauft, vor allem in Schwellenländern. Die Notenbanken haben 2022 die Rekordmenge von 1136 Tonnen des Edelmetalls zusätzlich eingelagert. Auch heuer befänden sich die Goldkäufe auf Rekordkurs. Darüber informierte am Mittwoch Ronald-Peter Stöferle aus Wien, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Incrementum in Liechtenstein. Er stellte in Wien mit Mark Valek den Bericht „In Gold we trust“ vor.

Demnach hat der Rückgriff auf Gold kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bzw. den Sanktionen der USA gegen russische Reserven abgehoben. Die Renaissance von Gold als Notenbankreserve habe zwar auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, sei aber allgemein ein Zeichen des Ausstiegs aus dem Dollar als Reservewährung in vielen Ländern, sagte Valek. Auch in den kommenden Jahren dürften Notenbanken Treiber der Goldkäufe und damit des Goldpreises sein.

Während von den 1960er-Jahren bis 2009 Goldreserven abgebaut worden seien, gebe es seither jedes Jahr zusätzliche Einlagerungen. Die fünf größten Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) sichern sich einen deutlich steigenden Anteil der Reserven. Spätestens 2050 dürfte mehr Gold in den Schwellenländern liegen als in den Industriestaaten.

Ronald-Peter Stöferle, Incrementum

Rezession und Teuerungswelle

Auch bei Gold für Konsumenten dominieren China und Indien: Die beiden Länder haben über 20 Jahre 35.000 Tonnen Gold importiert und zeichnen für mehr als die Hälfte der weltweiten Konsumnachfrage verantwortlich. „Wir vergessen, dass der Goldpreis immer mehr in den Schwellenländern gemacht wird“, sagte Stöferle. Die Nachfrage dieser Länder dürfte nicht zurückgehen.

Die Goldexperten gehen zudem von einer Rezession aus: Darauf würden etwa der Rückgang der Geldmenge, die Verschärfung der Kreditvergabe und die inverse Zinskurve hindeuten. Auch bezüglich Teuerung sind die Experten pessimistisch: Die Inflation gehe zurück, aber eine dritte Welle baue sich derzeit auf.

