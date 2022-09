Norwegisches Konsortium an OMV interessiert

Ein Brief mit einem Kaufangebot von vier norwegischen Unternehmen erging dieser Tage an den teilstaatlichen österreichischen Energiekonzern OMV und an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). "Wir haben einen Brief erhalten, müssen aber erst einmal die Strategie für sämtliche Bereiche bewerten, bevor wir zu solchen Überlegungen Stellung nehmen können", bestätigte ein OMV-Sprecher dem "trend". Ein zweites Offert aus den USA wurde auch gelegt, berichtet das Magazin.

Damit lebt die schon einmal diskutierte Idee wieder auf, die OMV zu teilen: In Petrochemie auf der einen Seite, in Exploration und Produktion fossiler Energieträger auf der anderen Seite. Die Energiekrise und das Bestreben nach Unabhängigkeit von russischem Gas verleihen diesen Ideen wieder Fahrt.

Der Gesamtwert der Öl- und Gasförderung bzw. -verarbeitung der OMV wird mit sechs Milliarden Euro angegeben. Diese könnte in eine Tochtergesellschaft der OMV ausgegliedert werden, wird spekuliert, an dem sich die Skandinavier als strategische Partner beteiligen können. Die haben jedenfalls neben dem Kaufpreis Investitionen in neue Förderkapazitäten in Norwegen zugesichert. Auch die langfristige Absicherung der Unternehmenszentrale in Österreich sei zugesagt worden, berichtet das Wirtschaftsmagazin.

Treuhandverwaltung für Rosneft

In Deutschland hat die Regierung die Kontrolle über den russischen Raffineriebetreiber Rosneft übernommen, bei dessen Raffinerie im ostdeutschen Schwedt die Druschba-Ölpipeline aus Russland endet. Damit gehe man gegen eine Gefahr für die Energiesicherheit vor, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Die öffentliche Hand will dort mehr als eine Milliarde Euro investieren. Deutschland sichere sich mit der Treuhänderlösung in Schwedt mittel- und langfristig die Versorgung mit Öl.

In den vergangenen Monaten hatte sich eine Arbeitsgruppe bereits um eine Versorgung von Schwedt mit Öl aus Tankern über Rostock und auch dem polnischen Hafen Danzig bemüht. Rosneft hält einen Mehrheitsanteil von gut 54 Prozent an der Raffinerie, Shell rund 37,5 Prozent. Deutschland hat über die Bundesnetzagentur bereits die deutschen Töchter von Gazprom unter Treuhandverwaltung gestellt. Grundlage ist auch hier das Energiesicherungsgesetz.

Neue Afrika-Gaspipeline in EU

Einen Schritt zu mehr Unabhängigkeit von russischem Gas mache Europa indirekt: Nigeria und Marokko vereinbarten ein Pipeline-Projekt für Gaslieferungen nach Westafrika und Europa über Spanien. Die 5600 Kilometer lange Pipeline soll durch 13 afrikanische Länder entlang der Atlantikküste führen. Ein Zieldatum für die Fertigstellung wurde nicht genannt.