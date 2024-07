Normalität im Ausnahmezustand: "Immer wieder dringt der Krieg ein"

Das Leben in Kiew geht so gut wie möglich seinen gewohnten Gang, wie hier beim Schwimmen in der Dnipro.

Seit dem russischen Angriff vor knapp zweieinhalb Jahren tobt in der Ukraine der Krieg, was zu einer großen Fluchtbewegung und auch zu massiven Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft geführt hat. "Es gibt im Grunde zwei Ukraines: jene, in der die Frontgebiete liegen, vor allem im Osten des Landes, und die anderen Teile, in denen, abgesehen von Luftangriffen, der Alltag so gut wie möglich weitergeht", sagt Georg Weingartner, Wirtschaftsdelegierter in der Ukraine.