Noch zwei Wochen Börsespiel: Der Einstieg lohnt sich

Und für alle, die noch nicht mitmachen, egal ob Frau oder Mann, zahlt sich der Einstieg auf der Website oon-boersespiel.at weiterhin aus. Das Börsespiel geht noch zwei Wochen, bis 22. März. In den jeweiligen Kategorien sind die Führenden noch in Reichweite. Mit etwas Glück ist es daher für alle möglich, einen der Preise im Gesamtwert von mehr als 39.000 Euro zu gewinnen. Hauptpreis ist ein neuer Citroën C3. Es gibt auch heuer wieder eigene Regionen-Wertungen, also sechs zusätzliche Gewinner.

Nebenbei lernt man beim Börsespiel ohne reales Risiko viel über Finanzmärkte und Geldanlage.

