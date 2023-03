"Noch nie so gut vorbereitet": Gasspeicher zu 66 Prozent gefüllt

"Die Zeiten auf den Energiemärkten bleiben turbulent, auch wenn es gute Nachrichten bei der Gasversorgung gibt", sagte Wolfgang Urbantschitsch am Dienstag in Linz. Der Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control nahm an der Sitzung des oberösterreichischen Energielenkungsbeirats teil.

Österreichs Gasspeicher sind aktuell zu 66 Prozent gefüllt - das sind 64 Terawattstunden (TWh). Vor einem Jahr, also kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, waren es um 50 TWh weniger. Zwar wollte Urbantschitsch nicht sagen, dass die Versorgung für den nächsten Winter damit sicher ist, aber: "Wir waren noch nie so gut vorbereitet." Dazu beigetragen haben der Staat mit der Gasreserve, die Energieversorger und Unternehmen, die Gas eingelagert haben, wie Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner sagte. In den nächsten Monaten solle wieder auf mehr als 90 Prozent aufgefüllt werden.

Die Preise dafür sollten nicht so extrem hoch wie im Vorjahr sein. Urbantschitsch berichtete, dass auf den Terminmärkten mit einem relativ stabilen Gaspreis von 40 bis 60 Euro pro Megawattstunde gerechnet werde (was immer noch mehr als vor der Krise ist). Von den 66 Prozent Gasspeicher-Füllung sind gut die Hälfte für den Inlandsverbrauch in Österreich bestimmt. Laut E-Control gibt es aber auch einiges an noch gar nicht bestimmtem Gas von Gashändlern, der Zugang sei hier für Österreich auch gut. Urbantschitsch rechnet damit, dass sich der Tiefststand zum Ende der Heizsaison bei etwa 55 TWh Vorrat einpendeln werde.

Urbantschitsch und Achleitner appellierten, weiter sparsam beim Energieverbrauch zu sein. Im Jänner 2023 wurden in Österreich um 7,2 Prozent weniger Strom und 21,5 Prozent weniger Gas als im Vergleichsmonat des Vorjahres verbraucht.

Die seit einiger Zeit wieder sinkenden Strom- und Gaspreise sind laut Urbantschitsch noch nicht bei den Endkunden angekommen, weil die im Vorjahr von Versorgern teuer gekauften Mengen den Ausschlag geben. Aber es gebe mittlerweile schon wieder günstige Angebote für Neukunden. Wer also derzeit auf der Suche sei, sollte Preise im Tarifkalkulator der E-Control vergleichen.

Konsumentenschutz sei wichtiger denn je, so Urbantschitsch. Seit Anfang des Jahres haben sich rund 9200 Konsumenten an die E-Control gewandt, um Hilfestellung zu bekommen - eine massive Steigerung.

Und ganz wesentlich: "Ein massiver Ausbau der Erneuerbaren Energieträger kann nur mit dem Ausbau der Stromnetze gelingen", sagte Urbantschitsch. Achleitner präsentierte den "Stromnetz-Masterplan 2032" für Oberösterreich. Bis zu diesem Jahr sollen 1,7 Milliarden Euro investiert werden. Große Projekte sind die 220kV-Leitung im Zentralraum inklusive Umspannwerk Hütte Süd (was für die Projekte der voestalpine wichtig ist), die 110-kV-Leitung Rohrbach-Rainbach und die 380-kV-Leitung St. Peter zur deutschen Staatsgrenze.

Auch auf den Niederspannungsebenen gibt es zahlreiche Projekte. Die beiden Netzbetreiber Netz OÖ und Linz Netz haben derzeit 750 und 550 Baumaßnahmen - von Trafo- bis zu Leitungs-Erneuerungen.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

