Nobelpreis für Forschung an der Auktionstheorie

Der Wirtschaftsnobelpreis geht heuer an Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson. Die beiden US-Ökonomen werden damit für ihre Verbesserungen der Auktionstheorie und Erfindung neuer Auktionsformate geehrt, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gestern in Stockholm bekannt gab. Beide lehren an der US-Eliteuniversität Stanford.

Auktionen sind wichtig, um Preise für Güter und Dienstleistungen in der Wirtschaft festzulegen – etwa bei Fischereirechten, bei Strompreisen oder bei Mobilfunk-Frequenzen.

"Jeden Tag werden mit ihnen astronomische Werte zwischen Käufern und Verkäufern bewegt. Sie haben Auswirkungen auf uns alle, vielleicht mehr, als wir denken", sagte der Vorsitzende des für den Wirtschaftsnobelpreis zuständigen Komitees, Peter Fredriksson. Hauskäufe, Strompreise und vieles andere werde von Auktionen beeinflusst.

Auch in Österreich gibt es einen konkreten Anwendungsfall. So basierten Teile der jüngsten Versteigerung von Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G auf Arbeiten des US-Ökonomen Milgrom. "Elemente des Auktionsdesigns der zweiten 5G-Auktion gehen auf ein Verfahren zurück, das er maßgeblich mitentwickelt hat", erklärte eine Sprecherin der Regulierungsbehörde. Die beiden Nobelpreisträger hätten Regierungen beim Design von Auktionen beraten, sagt Matthias Fahn, Assistenzprofessor am Institut für Volkswirtschaftslehre der Kepler-Uni.

Auktionen seien in der Wirtschaft vor allem dort wichtig, wo Märkte nicht allzu gut funktionierten, so Fahn. Bei der Zuteilung von Gütern seien dann Auktionen gefragt. Dabei gehe es um die richtige Gestaltung, vor allem auch darum, dass die Ziele des Auktionators erreicht werden. Dabei hätten die beiden Forscher wichtige Beiträge geleistet.

Für den Chef des Wiener Instituts für Höhere Studien, Martin Kocher, ist die Auswahl der Preisträger "etwas überraschend". Es habe in diesem Forschungsbereich in der Vergangenheit bereits einige Wirtschaftsnobelpreisträger gegeben. Die beiden hätten sich die Auszeichnung aber "sehr verdient", sagte Kocher.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at