Nike überrascht mit Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

In den drei Monaten bis Ende November erzielte der Adidas-Rivale einen Umsatz von 11,4 Milliarden US-Dollar (10,06 Mrd. Euro) und damit ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss in Beaverton mitteilte.

Unter dem Strich machte Nike 1,34 Milliarden Dollar Gewinn, das waren auch dank Kostensenkungen sieben Prozent mehr als vor einem Jahr. Analysten hatten sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn mit weniger gerechnet. Die Aktie stieg nachbörslich um 2,7 Prozent.

Wechselkurseffekte herausgerechnet wäre der Erlös im zweiten Geschäftsquartal der Amerikaner so hoch wie im Vorjahr ausgefallen. Der Konzern verwies auf anhaltende Lieferengpässe. In China gingen die Umsätze wegen des Mangels an Vorräten sogar deutlich zurück. Nordamerika und Europa hätten hingegen Wachstum gebracht, auch weil zuvor auf den Transportwegen befindliche Waren nun verstärkt die Märkte erreicht hätten.