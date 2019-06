Niederlande: Der Agrarmulti will nachhaltig werden

Die Niederlande haben nur halb so viel Fläche wie Österreich, sie erzielen damit aber einen viermal so hohen landwirtschaftlichen Produktionswert (28 Milliarden Euro im Jahr 2017). Sie sind der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt nach den USA und der größte in Europa, mit einem Wert von 90 Milliarden Euro (Österreich: 11 Mrd.).

Diese Produktivität beeindruckte eine oberösterreichische Delegation mit Landesrat Max Hiegelsberger an der Spitze. Sie hat aber auch ihre Schattenseiten, in der Milchwirtschaft etwa: Die hohe Kuhzahl bedeutet Güllemengen, die nicht auf ausreichend Fläche verteilt werden können. Gülle muss teuer abgefahren und es müssen bei Aufstockung der Viehzahl Phosphatkontingente bezahlt werden, berichteten Corine und Niki van Vliet beim Besuch ihres 250-Kuh-Betriebes nahe Rotterdam. Sie wollen trotzdem um 100 bis 150 Tiere aufstocken. "Es muss vorwärts gehen", begründet der Bauer, und es bringe auch mehr. Die Molkerei FrieslandCampina zahlt mit 35 Cent netto pro Kilo aktuell etwas mehr als Österreichs Verarbeiter. Außerdem gibt es überraschenderweise trotz der Gunstlage um ein Viertel mehr EU-Hektarprämie als in unserem Bergland (360 Euro). Der Betrieb ist durchrationalisiert.

Das ist auch die Blumenproduktion. Am Anfang wurden Gurken und Tomaten erzeugt, dann kamen Schnittblumen; überall stiegen die Mengen, fielen die Preise, weshalb sein Unternehmen Ammerlaan Orchideeën nahe Delft sich auf Phalaenopsis im Topf spezialisiert hat, erzählt Geschäftsführer Nicki de Haaji. 90 Prozent der Ware gehe an Supermärkte, auch in Österreich. Er suche hier Produktionspartner; ein Label "Produziert in Österreich" bringe Mehrerlös. Im Delegationsmitglied Klaus Hraby, Geschäftsführer der Efko, die in Wilhering Blumen züchtet, fand er prompt einen Interessenten.

Die Regierung wolle Bauernhöfe und Gärtnereien aber auf Nachhaltigkeit trimmen, erklärte Ineke van de Weijgaert vom Agrarministerium. Die Vision sei vorhanden, die Umstellung aber schwierig.

Bildung soll die Chancen und Resultate des Agrarsektors verbessern. Deshalb unterzeichneten Gerald Reisinger, Geschäftsführer der oö. Fachhochschulen, und Dick Pouwels von der Fachhochschule HAS in Hertogenbosch ein Kooperationsabkommen. Die Studenten und Professoren betreiben viele Entwicklungsprojekte mit der Wirtschaft. Die FH OÖ hat seit dem Vorjahr einen Studiengang Agrar.

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at