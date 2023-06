Niederländer Hans Böhm neuer Chef der Brau Union

Hans Böhm wird neuer Geschäftsführer der zu Heineken gehörenden Brau Union Österreich mit Sitz in Linz: Das hat der Konzern heute, Dienstag, bekannt gegeben. Böhm folgt Klaus Schörghofer, der sein Amt noch bis September ausübt (wir haben berichtet) und knapp 3,5 Jahre an der Spitze stand. Böhm übernimmt am 1. September.

Der 51-jährige Böhm ist seit 1996 für Heineken tätig: Er startete in den Niederlanden. 2004 ging er nach Ägypten. 2009 kehrte er zurück in die Niederlande, in den vergangenen drei Jahren hat er als Managing Director den Aufbau des Marken-Portfolios verantwortet.

Persönlich hat der Vater von drei erwachsenen Töchtern einen starken Bezug zu Österreich: Bereits seit mehr als 40 Jahren verbringt er jährlich Urlaube hier. Böhm sagt: "Ich freue mich, ab September die Geschäfte der Brau Union Österreich zu leiten - immerhin handelt es sich um den stolzen Marktführer in Österreich, in dem Land, das meine Familie als zweite Heimat betrachtet."

Mehr als fünf Millionen Hektoliter Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab - zum Konzern gehören Marken wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer sowie Gösser, Schwechater, Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2700 Mitarbeiter sind in Österreich tätig.

